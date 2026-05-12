◇セ・リーグ巨人5―3広島（2026年5月12日岐阜）巨人は今季初のサヨナラ勝ちで広島とのシーソーゲームを制し、今月初の連勝。貯金1とした。なお、試合後にDeNAが勝利したため勝率で抜かれ、巨人は試合前の3位から4位に後退している。3―3で迎えた9回、この回から登板した相手4番手右腕・中崎から先頭の7番・増田陸が右前打で出塁し、代走に門脇。ここで打席に入った8番・佐々木が中崎の初球フォークボールを捉えて右中間