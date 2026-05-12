重い病気と闘う子どもたちに寄り添い、安らぎを与えるファシリティドッグ。 【写真を見る】手術もリハビリも一緒に…「心」を支えるファシリティドッグかつて、その存在に支えられ、大きな病気を乗り越えた少女がいました。誓ったのは「恩返しのために看護師になる」こと。夢を追う少女のその後を取材しました。「術後、初めてほほえんでくれた」闘病中の子どもたちに笑顔を静岡県立こども病院。医療スタッフの一員として働くのが