俳優の岩下浩さんが、4月8日に老衰のため亡くなっていたことが分かりました。93歳でした。所属する劇団民藝の公式HPによると、岩下さんは15年の長期にわたり脊柱管狭さく症の療養中でしたが都内の自宅で亡くなったということです。岩下さんは青山学院大学を卒業後、1957年に劇団民藝附属水品演劇研究所へ入所。1958年に出演した『法隆寺』での武士役で初舞台を踏みました。1959年、同期の卒業生とともに劇団青年芸術劇場を結成。19