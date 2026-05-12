◇ファーム交流試合阪神─日本海・富山（2026年5月12日弁慶スタジアム）阪神のドラフト4位・早瀬朔投手（18）がプロ初登板を無失点で飾った。日本海・石川とのファーム交流試合に8回から登板。先頭を右飛に打ち取ると、続く打者を中飛、遊ゴロとテンポよく3者凡退に封じ込めた。最速151キロを誇る期待の高卒右腕がプロの世界で第一歩を踏み出した。