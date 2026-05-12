【セリエA】パルマ 2−3 ローマ（日本時間5月11日／エンニオ・タルディーニ）【映像】「神トラップ」からゴラッソ（実際の映像）北中米ワールドカップで日本代表と対戦するオランダ代表の主力FWドニエル・マレンが、セリエAで日本代表のGK鈴木彩艶を相手にスーパーゴールを決めた。「神トラップ」からの衝撃弾に、日本のファンも驚愕している。マレンが所属するローマは、日本時間5月11日のセリエA第36節でパルマと敵地で対戦