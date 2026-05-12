部活動の遠征中に起きた磐越道バス事故。県内の他の高校ではどのような対応をしているのか…長岡市内の高校を取材するとともに、部活動の問題点について専門家に聞きました。長岡市にある帝京長岡高校。サッカー部は全国大会の常連、野球部はことし春のセンバツ甲子園に出場するなど、県内屈指のスポーツ強豪校として知られています。週末になれば、多くの部活が試合や練習に出かけるといいます。帝京長岡高校鴫原章