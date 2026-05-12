「僕はコートで全てを出し切った。負けるのはもちろん嫌だし、コートを去る時は『ちくしょう』と言いたくなる。でも、やるべきことに集中していた。…ポストシーズン、この10試合を通して、チームメートたちにもやるべきことに集中するように促してきたんだ」 そう語ったのは、ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ。チームは5月12日（現地時間11日）にホӦ