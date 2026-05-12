KAMITSUBAKI STUDIOのライブイベント『KAMITSUBAKI WARS 2026 神椿横浜戦線 at パシフィコ横浜』が、9月5日、6日の2日間、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。 （関連：百花繚乱のアーティストが生んだ8時間の熱狂豪華コラボ満載の『KAMITSUBAKI FES ’24』横浜公演） 本公演では、1日目にKAMITSUBAKI STUDIOアーティストの祭典『KAMITSUBAKI FES '26 FIELD OF RESONANCE』、2日目には花譜の5t