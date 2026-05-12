元プロ野球選手の中田翔（37）は5月8日、Instagramを更新。兄の訃報という深い悲しみを抱えながら試合に出場し、本塁打を放った福岡ソフトバンクホークスの近藤健介（32）へ熱いエールを贈り、ファンの涙を誘っている。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 8日の千葉ロッテマリーンズ戦で、ホ}