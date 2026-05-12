5月25日までは密輸の取締強化期間です。密輸防止を呼び掛ける街頭キャンペーンが長崎市で開かれました。 街頭では麻薬探知犬によるデモンストレーションも行われ、市民への周知を図りました。 ※詳しくは動画をご覧ください 麻薬探知犬の「イギー号」と「アリス号」。 空港などの入国者や輸入貨物の検査で活躍しています。 大麻の匂いが付いたバッグを探すデモンストレーションでは