「ノンアルコール」のカクテルがいま注目されています。札幌ではそのカクテルを楽しむイベントが開かれるなど、道内でも人気が広がっています。華麗な手さばきでシェイカーを振る男性。実はここ、バーではなくスーパーマーケットに併設された料理教室です。５月１２日に開かれたのは、プロのバーテンダーを招いて家庭でもできるカクテル体験です。アルコール入りの通常のカ