2026年5月5日、韓国のインターネット掲示板に「外国の韓国料理レストランで働いて思った日中韓のお客さんの特徴」と題する投稿があった。海外（日中韓以外の国）の韓国料理レストランで働いているという投稿者は、「レストランには日中韓のお客さんも多く来るのだが、国別に特徴があって面白い。もちろん主観的なものだ。また、お客さんたちは観光客もいるが、現地に住んでいる人が多い」とした。その上で、「まず、中国のお客さん