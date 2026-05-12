スペインの保健当局は現地時間12日、国内で初めて確認されたハンタウイルス感染者の最新の治療状況を発表しました。現在、この感染者の容体は安定しており、厳重な医学的観察が続けられているということです。この感染者は、これまでにクルーズ船から退避したスペイン人14人のうちの1人です。マドリードのゴメス・ウリア軍病院に搬送された後、ウイルス検査で陽性が確認されました。病院側は「患者の状態は安定しており、現在のと