◇プロ野球セ・リーグ 阪神10-0ヤクルト(12日、神宮球場)ヤクルトは初回に2点を先制されると、7回に代打・嶋村麟士朗選手、8回にも大山悠輔選手に本塁打を浴びるなど終盤に突き放され10失点。打線は阪神先発・西勇輝投手をはじめ苦戦するなど、最後まで打ち崩せず完封負けとなりました。先発・吉村貢司郎投手は初回、1番・郄寺望夢選手に先頭打者本塁打を浴びいきなり先制を許します。すると1死後に3番・佐藤輝明選手の打球