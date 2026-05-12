「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）阪神は大幅な打線の組み替えが的中し、首位に浮上した。カード初戦の勝利は７カードぶりとなった。初回に高寺が左中間へプロ初の先頭打者本塁打で先制。森下がプロ初の「２番・右翼」で出場し、クリーンアップは３番は佐藤輝、４番は大山、５番は中野と並んだ中、１死に佐藤輝が投手への内野安打を放ち、大山が中前適時打で２点目を挙げた。今季２度目の登板となった先発・西