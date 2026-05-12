「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）ヤクルトの池山監督が０−１０となった九回１死から一塁・オスナをマウンドに送った。０−５で迎えた九回。１点を失った拓哉が森下に満塁本塁打を浴びるなど、１０点差に広がった。ここで池山監督が交代を告げると神宮がどよめいた。佐藤輝に対しては初球に１３８キロを計測してストライクを奪い、最速１４１キロも計測したが四球を与えた。それでも代打・小野寺に対しては１