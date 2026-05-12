ボートレース福岡の「ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯」は１２日、準優勝戦が行われた。渡辺雄一郎（４０＝大阪）が準優１０Ｒ、３コースから握りマイ。先に回ったインの清水敦揮をまくり切ることはできなかったものの、２着でゴール。２日目後半で不完走失格がありながら、優勝戦に駒を進めた。「Ｓは早いと思って放った。その分、まくりきれなかったかな。行き足や伸びは良くて今節の中ではいい方。チルト