初めて見る赤ちゃんに、戸惑いと興味を隠せない猫さんたち。何をしていても赤ちゃんが気になる様子が可愛いと話題を集めています。 赤ちゃんとの距離感をはかりかねている猫さんの微笑ましい姿は24万回再生の注目を集め、「赤ちゃんを見守る隊」「お兄ちゃん達の赤ちゃんとの距離の取り方、行動が本当にかわいい」「早く未知から可愛い弟分と認めてくれるとうれしいですね」「なんて微笑ましいんだ」といったコメントが寄せら