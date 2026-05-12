信用していない相手に見せる猫のサイン3選 1.逃げる 猫は、信頼していない相手には分かりやすく気持ちを伝えます。そのひとつが、「逃げる」というものです。警戒心が強い猫にとって、信用できない人間とのコミュニケーションはリスクでしかありません。近寄られると、そっぽを向いて逃げてしまうのです。 ほとんどの場合、逃げた後は家具の後ろや寝床に隠れます。名前を呼んでも、おいそれと出てくること