その日、なかなか仕事が進まなかったという飼い主さん。その原因となったリップクリームを巡る可愛すぎる攻防戦は、Instagramで21万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「たまらない可愛さ」「仕事が進まない癒しタイムw」「仲間に入りたい…」といった声が殺到しました！ 【動画：リップクリームを『絶対に倒したい猫』vs『絶対に立てたい人間』…爆笑の攻防戦】 パソコンで仕事していたら… Instagr