波波笑劇場でスタンダップコメディーを披露する李文山さん。（２０２５年１０月２７日撮影、瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽5月12日】中国遼寧省瀋陽市の大型ショッピングモール大悦城にある波波笑劇場で、ワイシャツにネクタイ姿の高齢男性がゆっくりとステージの中央へ進み、右手をズボンのポケットに突っ込んだ。客席の観客は、何十歳も年下の若者がほとんどで、この「シルバー芸人」のスタンダップコメディー（漫談）を生で