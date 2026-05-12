◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）阪神が首位・ヤクルトを破り、５日ぶりにセ・リーグ首位に返り咲いた。不動の２番打者・中野が５番に回り、森下がプロ初の２番。３番・佐藤、４番・大山と大幅に打順を変更。仰天オーダーが的中した。高寺がプロ初の初回先頭打者本塁打で先制点を奪った。なおも１死１死一塁、コンディションを考慮されて３試合ぶりのスタメン出場となった大山が、小沢の外角低めの