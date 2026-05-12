ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日除けしながら小顔効果も期待できる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗えるキャスケット」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗えるキャスケット」ミッキーモチーフ © Disney 価格：4,990円（税込