◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督の継投策が裏目に出て日本ハムに勝ち越しを許した。上田の２号ソロで同点とした直後、２―２の８回。先発のジャクソンは先頭・水野に死球を与え、盗塁と内野ゴロの間に１死三塁のピンチを招いた。１番・カストロはこん身の１５６キロ直球で空振り三振。球数１１３球となったが、まだボールは走っているように見えた。それでも、ベンチは継投を選