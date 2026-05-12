◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神はヤクルトを下して2連勝。首位に返り咲いた。先発の西勇は6回2安打無失点の快投で、今季2勝目を手にした。初回から二塁打と死球で2死一、三塁とされたが、武岡を三ゴロ。ピンチを切り抜け無失点で立ち上がると、流れをつかんだ。この日も伏見との“同学年バッテリー”は息ピッタリ。内外角を丁寧に投げ分けながら、ヤクルト打線を手玉に取った。打線は初回に高