タレントの矢口真里（43）が11日、「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、ファンクラブにも加入しているという“推し活”について語った。曲のリクエストを求められた矢口は「Mrs.GREENAPPLEさんの曲を」リクエスト。パーソナリティのお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博が「何でまたこれを？」と聞くと、「私、今”推し活”をしておりまして。ファンクラブ入って、“推し棚”みたい