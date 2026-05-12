◇プロ野球セ・リーグ 阪神10-0ヤクルト(12日、神宮球場)阪神は先発・西勇輝投手が6回無失点と好投。打線は初回に2点を先制すると、7回、8回、9回と本塁打攻勢で追加点を挙げ大量10得点。首位・ヤクルトに快勝しました。初回、打線は1番・郄寺望夢選手が先頭打者ホームランを放ち、いきなり先制に成功します。さらに佐藤輝明選手がピッチャー強襲の内野安打で出塁。しかし、この打球を受けたヤクルト先発・吉村貢司郎投手が