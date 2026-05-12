◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(12日、神宮球場)阪神の森下翔太選手が9回にセンターバックスクリーン左に飛び込む10号満塁弾を放ちました。これで佐藤輝明選手に並び、リーグトップタイに並びました。6点リードの9回。1死満塁で森下選手に打席が回ります。ヤクルトの拓也投手が投じた初球、137キロの甘いフォークを完璧にとらえ、センターバックスクリーン左に飛び込む10号満塁弾となりました。これで阪神は一挙4点を加え、大