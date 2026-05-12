アーセナルの守護神ダビド・ラヤが、世界最高の選手に贈られるバロンドール候補として注目を集めている。『talkSPORT』が伝えた。今季のプレミアリーグで首位を走るアーセナルを支え、3年連続となるゴールデングローブ賞を受賞したラヤ。その安定したパフォーマンスは、現代GKの理想像とも評されている。ラヤの強みは、リーグ戦36試合でわずか26失点という圧倒的な安定感にある。さらにチャンピオンズリーグでも高水準のパフォーマ