バイエルン・ミュンヘンに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンだが、去就が不透明となっているようだ。ドイツ『Bild』が伝えている。2023年夏にビジャレアルから加入したチェルシーでプレミアリーグ2年連続2桁ゴールを記録したジャクソンだが、昨夏にバイエルンへレンタル移籍。ブンデスリーガ22試合で7ゴールと一定の数字を残してはいるが、レギュラー確保には至っていない。バイエルンは付随している6500万ユーロの買い