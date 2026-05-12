コモを率いるセスク・ファブレガス氏が、所属するアルゼンチン代表MFニコ・パスについて言及した。スペイン『MARCA』が伝えた。アルゼンチン代表として8試合で1ゴールを記録するパスは、レアル・マドリード下部組織出身で2023年にトップチームデビュー。2024年夏からコモに加わると、卓越したボールコントロールと左足から繰り出される高精度のキックを武器に今季はセリエA35試合に出場して12ゴール7アシストのスタッツを残してい