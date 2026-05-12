◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）阪神が５試合連続となる２ケタ三振を喫し、２０１４年８月、２０１５年６月の球団ワースト記録に並んだ。９回無死二塁で８番・小幡がヤクルト・拓也に対して粘るも、２ボール２ストライクからの８球目のストレートに空振り三振を喫し、チーム１０個目の三振となった。チームはこの日、１番から高寺、森下、佐藤、大山、中野と並べる大幅な打順組み替えを行った。連続２