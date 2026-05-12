OECD＝経済協力開発機構のコーマン事務総長が日本を訪れ、日本との「経済安全保障に関する協力プラン」が発表されました。高市総理「日本とOECDの間で経済安全保障に関する協力プランが発出されたことを歓迎いたします。これに基づき日本とOECDが連携して国際社会の議論をリードしていくことを期待いたします」日本政府とOECD＝経済協力開発機構は12日、経済安全保障に関する協力プランを発表しました。重要鉱物などのサプライチェ