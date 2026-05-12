卓球の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。男子の張本智和（トヨタ自動車）、女子の張本美和（木下グループ）は兄妹そろって銀メダルを獲得する快挙を達成。智和は「メダルという形に残せたことがうれしい」とはにかみ、美和も「金じゃなくてすごい悔しいですけど、お兄ちゃんと一緒にメダルが取れたのでうれしいです」と笑顔で話した。１１日に国際