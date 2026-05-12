小泉進次郎氏（左）と菅義偉氏先の衆院選に立候補せず引退した菅義偉元首相と、菅氏に近い自民党の無派閥議員グループ「ガネーシャの会」の坂井学前防災担当相らが12日夜、東京都内で会食した。小泉進次郎防衛相も同席した。ガネーシャの会の中には、小泉氏を中心とする枠組みへの移行を模索する動きがある。今後の方向性について意見を交わした可能性もある。ガネーシャの会は菅氏引退後も定例の会合を開催し、情報共有を図っ