◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の大勢投手が１２日、広島戦で同点の８回に登板し、１回無安打無失点に抑えた。最速は１５５キロだった。３―３の８回に４番手でマウンドへ。まずはこの回の先頭・小園を３球で空振り三振。４番・坂倉は１５２キロで遊邪飛。５番・モンテロは１５３キロで遊ゴロに仕留めて無失点に抑えた。大勢は、５月１〜３日の阪神戦（甲子園）は遠征に帯同せず、残留練習でコンディ