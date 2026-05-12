歌手・相田翔子がブログで、９日のフジテレビ「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」で衝撃の宇宙人ドッキリを仕掛けられたことに「自分のＯｎＡｉｒは恥ずかしくて中々観られないのですが昨日はリアルタイムで観ましたよ大仕掛けで本当にパニックでした」と記した。「冷静に観ると怪しい場面が多々あって笑いましたツッコミどころ満載ですね」「ラストでまさかのゆうこりんも可愛かった」番組では相田翔子＆はいだしょ