デビュー12周年、12枚⽬のフルアルバム『唯⼀無⼆』を引っ提げたツアー「WEST. LIVE TOUR 2026 唯⼀無⼆」を開催中のWEST.。全国9都市28公演を⾏うアリーナツアーから5⽉5⽇（火）横浜アリーナ公演の模様をお届けします。“唯一無二”なライブの幕開けデビューから12年、誰ひとり⽋けることなく歩んできたWEST.の7⼈。“唯⼀無⼆を探す旅”をテーマに掲