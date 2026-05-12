DHCから、シワ改善とシミ予防を同時に叶える「DHC 薬用 リンクルリペア BB クッションファンデーション」が2026年5月12日(火)に新発売されます。DHC初となるナイアシンアミド配合の薬用クッションファンデーションは、メークしながら本格スキンケアもできる注目アイテム♡ 年齢肌の悩みに寄り添いながら、ハリ感のある均一美肌へ導いてくれる、大人女性に嬉しい新作です。 1品8役の高機能BBクッション