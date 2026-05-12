整体師・楽しんご（47）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、喫煙者目線である提言をした。楽しんごは「喫煙所を減らすだけ減らして“歩きタバコするな”だけ言うの、ちょっと違う気がする」と私見を投稿。「吸う側のマナーも当然必要。だから僕は携帯灰皿を必ず持ち歩いてる。でも“禁止”だけじゃなく“共存”も考えないと結局トラブル増えるよね」とつづっていた。ユーザーからは「せめて立ち止まって欲しい