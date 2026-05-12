トヨタ自動車の源流企業、豊田自動織機は12日、臨時の株主総会を開き、株式の非公開化に向けた議案が可決され、6月1日に上場を廃止することが決まりました。トヨタグループの源流企業、豊田自動織機をめぐっては、トヨタグループがTOB＝株式公開買い付けを行い、今年3月、成立に必要な株式数を取得して、TOBが成立しました。TOBの成立を受けて、12日に開かれた臨時の株主総会では、株式の非公開化に必要な残りの