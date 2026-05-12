タレントの矢口真里（43）が11日、「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、2人の息子について語った。現在6歳と4歳という息子の成長について聞かれると、母の日に「お花とか選んで買ってきてくれるみたいなところも、凄くかわいいと思う」と言い、さらに「ちっちゃいところで、凄いお箸の持ち方とかがきれいになっていたりするの見ると…。下の子は凄い絵が上手で、鉛筆の持ち方が凄いきれいな