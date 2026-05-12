言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、歴史的な医療支援の呼び名、秋田県にある山の名称、そして具材を組み合わせて作る料理という、3つの言葉を選びました。歴史の知識から身近な食の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□くわ□□まあわ□□きヒント：かつて病人などに無料で薬を与えた救済