ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！ひらがなをパズルのように組み替えることで、脳の普段使わない部分を刺激しましょう。制限時間は60秒です！ 柔軟な発想を持って、隠された単語を見つけ出してくださいね。問題：「ん と う じ き」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん と う じ きヒント：最後の文字は「う」答えを見る↓↓↓↓↓正解：きんじとう正解は「きんじとう」でした。▼