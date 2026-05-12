なごやめし「あんかけスパゲティ」の名店『コモ』が、初の県外進出を果たしました。店を任されたのは、“あんかけスパ未体験”だった女性店長です。伝統の味を守りつつ、自らのこだわりを詰め込んだ新メニューで挑む、波乱のオープン初日に密着しました。 ■あんかけスパは初体験！？“県外初”任された女性店長 太麺に濃厚なソースをかけた「あんかけスパゲティ」の名店『コモ』。名古屋・栄に本