特別付録「ポケモンローカルActsエコバッグ」が付いた生活情報誌「オレンジページ」2026年6月2日号増刊と2026年6月3日号増刊が、5月15日（金）から、全国の書店やオンライン書店などで発売される。【写真】どっちもゲットしたい！「type B」のエコバッグ■“たべる”をテーマにしたコラボ企画今回「ポケモンローカルActs」と「オレンジページ」のコラボ企画として発売される2026年6月2日号増刊と2026年6月3日号増刊は、12道