涙、慰め、そして誇り。中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、インドはホスト国の中国に０−３で敗れた。上位４チームに与えられるU-17女子ワールドカップの出場権。あと一歩に迫っていた“ヤング・ティグレス（若き虎たち）”の夢は、ここで途絶えた。インドサッカー連盟の公式サイトは、試合終了のホイッスルが鳴り響いた後のピッチの様子を伝えている。失望から崩れ落ちる選手、静かに立ち尽くす選手、