◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人・平山功太選手がプロ初の猛打賞を決める同点タイムリーヒットを放ちました。この試合2安打を記録していた平山選手は1点を追う7回裏、2アウト2塁で打席へ。ここで広島2番手・郄太一投手がインコースに投じたストレートをレフトへはじき返し、同点タイムリーで試合を振り出しに戻しました。2回の守備ではライトファウルゾーンへ飛んだフライをダイビングキャッチしていた平山