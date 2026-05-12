「ＤｅＮＡ−中日」（１２日、横浜スタジアム）お笑いコンビ「エルフ」の荒川がセレモニアルピッチを行った。今カードは「ＹＯＫＯＨＡＭＡＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ横濱ハーバー」として開催され、「ベイ☆ギャルマインド」をテーマとし、ギャル芸人の荒川が大役を務めた。リリーフカーに乗って、相方のはると手を振りながら登場すると大歓声に迎えられた。すると、直後のあ