イタリア国営航空ITAの機体＝2024年9月、ローマ（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ航空大手ルフトハンザグループは12日、イタリア国営航空会社イタリア・トラスポルト・アエレオ（ITA）の持ち株比率を41％から90％に引き上げ、ITAを組織・財務面でグループに統合する方針を発表した。ITAは2017年に経営破綻したアリタリア航空の後継会社。ルフトハンザは3億2500万ユーロ（約600億円）を投じ、27年3月までにITA株式の49